Boringen van 60 meter diep voor BEO-veld gestart: “Verschillende gebouwen opwarmen en afkoelen via warmtenet onder de grond”

WevelgemDe onthardingswerken in de Deken Jonckheerestraat zijn ondertussen al even gestart. Nu zijn ook de boringen gestart voor de aanleg van het BEO-veld dat vier gebouwen zal verwarmen en afkoelen via geothermie. “Via 112 boorgaten van 60 meter diep wordt in de winter warmte en in de zomer afkoeling opgepompt uit de grond”, zegt Leiedalvoorzitter Wout Maddens.

Volledig scherm Het BEO-veld in Wevelgem. De rode puntjes zijn alle boringen die gebeuren © Leiedal

“Nu we bezig zijn met zo’n groot onthardingsproject in de Deken Jonckheerestraat, wilden we de kans grijpen om een BEO-veld aan te leggen en zo ook onze klimaatacties te ondersteunen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). Het BEO-veld (Bodem Energie Opslag) werkt op geothermie met leidingen diep in de grond. Er worden nu 112 boorgaten van 60 meter diep gemaakt. Later komen leidingen in de grond die in verbinding zullen staan met de aangesloten gebouwen. “In de zomer wordt warmte uit de gebouwen getrokken en in de leidingen onder de grond in de bodem opgeslagen”, zegt energiemakelaar Els Ghyselen van Leiedal. “Tijdens de winter wordt de opgeslagen warmte naar de gebouwen gestuurd om ze te verwarmen. Daarvoor worden in alle aangesloten gebouwen warmtepompen geplaatst.” De gebouwen die zullen aangesloten worden op het warmtenet zijn het Sociaal Huis, de gebouwen van het Katholiek Basisonderwijs Guldenberg en van het woonzorgcentrum Sint-Camillus.

Volledig scherm BEO-veld Wevelgem. Algemeen directeur Leiedal Filip Vanhaverbeke, burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve (CD&V) en voorzitter Leiedal Wout Maddens © Maxime Petit

Uniek BEO-veld

Ook elders in Vlaanderen werden al op verschillende plaatsen een BEO-veld geplaatst of zijn er werken bezig. “Maar deze is uniek omdat zoveel verschillende partners er gebruik zullen van maken”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Die anders nooit de oppervlakte of de middelen zouden hebben om zoiets voor zichzelf te realiseren.” De gemeente klopte daardoor aan bij intercommunale Leiedal die het stuk nu in eigendom heeft als opstalrecht en de kosten draagt van het BEO-veld. In totaal gaat het om 475.000 euro waarvan 274.200 euro gesubsidieerd wordt via het LECSEA-project van de Europese Unie.

Volledig scherm BEO-veld Wevelgem © Alexander Haezebrouck

“Ook in Anzegem kondigden we deze week de komst van een Warmtenet aan. In de Leiedalregio tekenden de 13 burgervaders het Burgemeestersconvenant voor 40 procent minder CO2 tussen 2005 en 2030. Het einddoel is om een klimaatneutrale regio te worden tegen 2050. Om dat te bereiken zijn warmtenetten zoals deze broodnodig.”

Volledig scherm BEO-veld Wevelgem. © Maxime Petit

Volledig scherm BEO-veld Wevelgem. © Maxime Petit

Volledig scherm BEO-veld Wevelgem. © Maxime Petit

