BMW uitgebrand: bestuurster kan ontkomen, samen met haar kat

Het incident deed zich voor op de middag. “Ik was net vertrokken om een kat naar mijn schoonouders te brengen”, zegt de bestuurster. “Maar al bijna direct was er rook in mijn wagen. Ik stopte onmiddellijk en stapte uit. Mijn eerste zorg was de kat, die kon ik probleemloos in veiligheid brengen. Ook mijn handtas kon ik nog redden, al is die wel wat verbrand.” De jonge vrouw was fel onder de indruk.