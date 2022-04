BMW brandt uit op de snelweg: “Plots geen vermogen meer, dan wat rook en heel snel een inferno”

Gullegem/DeinzeLangs de E403 in Gullegem is woensdagvoormiddag een auto uitgebrand. De bestuurder, uit Deinze, bleef ongedeerd. “Ik kon alleen mijn iPad redden en een pakketje dat net bij ons thuis was geleverd.”

De Deinzenaar reed rond 11 uur met zijn BMW in de richting van Brugge toen hij ter hoogte van de tunnel in Wevelgem een probleem opmerkte. “Het was net alsof ik plots geen vermogen meer had”, vertelt de man. “Het ging heel snel van kwaad naar erger en dus stopte ik op de pechstrook. Er brandde toen ook al een waarschuwingslampje op mijn dashboard en ik zag rook ontsnappen van onder de motorkap.”

In lichterlaaie

De automobilist kon nog zijn iPad meegrissen en een pakketje dat net voor zijn vertrek thuis was geleverd. Heel snel was ook een patrouille van de federale wegpolitie ter plaatse. Maar ook de politiemensen stonden machteloos. In een mum van tijd stond het motorcompartiment in lichterlaaie en breidden de vlammen zich uit in de wagen zelf. De brandweer had het vuur snel onder controle. Alleen de achterzijde van de BMW bleef min of meer gevrijwaard maar het voertuig is sowieso rijp voor de schroothoop.

Volledig scherm De BMW van de man uit Deinze brandde uit op de pechstrook van de E403 in Gullegem. © Hans Verbeke

Pech gehad

“Het is beangstigend om te zien hoe snel zo’n brand zich ontwikkelt”, bedenkt de eigenaar zich. “De oorzaak is allicht iets elektrisch, een kortsluiting of zo. Ik hoor iets in die zin van de takelaar. Blijkbaar kan zoiets bij elke wagen gebeuren, ongeacht de leeftijd of het aantal kilometers op de teller. Die van mij was 4,5 jaar oud, een dieselvoertuig met 120.000 kilometer. Dat kan je bezwaarlijk oud of versleten noemen. Ik denk dat ik gewoon pech heb gehad en prijs me gelukkig dat ik zonder kleerscheuren kon ontkomen.” Door de brand was de rechterrijstrook van de E403 in Gullegem een tijdje afgesloten voor het verkeer. Dat leverde echter geen noemenswaardige problemen op.