Big Bang Wetenschapsbad in voormalig zwembad sluit de deuren, sloop volgt in najaar van 2023

Laatste workshop

Nadat het voormalige zwembad definitief de deuren sloot, zocht de gemeente een tijdelijke invulling. Op 16 oktober 2021 opende het Big Bang Wetenschapsbad. Met als doel kinderen en jongeren kennis te laten maken en te stimuleren om te kiezen voor STEM (wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde). Nu is dus een einde gekomen aan het Wetenschapsbad. De laatste leerlingen die konden racen met hun zelfgemaakte robotsprinkhanen waren die van het het vijfde leerjaar van de Posthoornschool in Wevelgem. Ook leerlingen van het derde leerjaar van de Wonderwijzer in Lauwe kregen nog een laatste workshop.

Succes

“We kunnen wel zeggen dat het Big Bang Wetenschapsbad echt een succes is geweest”, zegt schepen Kevin Defieuw. “Drieduizend kinderen hebben hier 180 workshops gevolgd. En niet alleen uit de directe omgeving. Ze kwamen ook uit Brugge, Deinze en Izegem. Over alle initiatieven die hier doorgingen, bereikten we zelfs zesduizend kinderen die kennismaakten met STEM.”

Sloop

De sloop van het zwembad volgt in het najaar van 2023, de sporthal blijft wel staan tot de nieuwe sporthal is gebouwd voor de basisschool. Omdat het gebouw enorm energieverslindend is, besliste de gemeente om het Wetenschapsbad nu al te sluiten. “Vanaf de paasvakantie zullen er wel nog activiteiten kunnen doorgaan”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Welke dat zullen zijn, bekijken we nog. We krijgen veel aanvragen binnen, fuiven, expo’s, noem maar op... Iedereen wil hier blijkbaar toch nog een laatste keer iets organiseren.” Na de sloop wordt het terrein ingezaaid. “We gaan hier niet op bouwen en maken er voorlopig een groene plek van. We bekijken ook of we kunnen spelen met parkeerplaatsen.”