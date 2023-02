Bib verkoopt volledige cd-collectie: “Uitleenbeurten van cd’s nemen al jaren af”

De cd (compact disc) vond voor het eerste de weg naar de bib in Wevelgem in 1985. “Het eerste album dat we kochten was ‘Lat mie maar lopen’ van Willem Vermandere”, zegt stafmedewerker Koen D’haene van de bibliotheek in Wevelgem. “Doorheen de jaren dikte de collectie aan tot ongeveer 14.000 cd’s. Maar met de verkoop van de cd’s sluiten we eigenlijk een hoofdstuk van maar liefst vijftig jaar af. In 1972 werd de gemeentelijke discotheek opgericht en was meteen een succes. In het eerste jaar werden 10.247 grammofoonplaten uitgeleend.”

Streamingplatformen

Door het succes van de online streamingplatformen zoals Spotify zit de verkoop van de cd al jarenlang in het slop. En ook het uitlenen van cd’s loopt al langer sterk terug, merken ze ook in de bib in Wevelgem, ook al kon je sinds 2020 de cd’s gratis ontlenen. “Dat zorgde voor een korte opstoot van uitleenbeurten, maar de dalende trend zal natuurlijk niet meer stoppen. Vorig jaar werd het laatste album van Arno, ‘Vivre’ het meest uitgeleend.” Ongetwijfeld heeft dat te maken met het overlijden van de zanger. “Verder investeren is niet meer verantwoord. In Vlaanderen gingen andere bibliotheken eerder al over tot soortgelijke verkopen van hun cd’s, in onze regio zijn we wel de eerste. Maar ik hoor dat de bib in Izegem binnenkort ook zal stoppen met het uitlenen van cd’s.” De bib blijft wel DVD’s ontlenen. “Mensen blijven dat toch nog ontlenen omdat lang niet alle films zomaar online te vinden zijn. Vooral films uit de jaren 90 worden nog vaak ontleend.” Toch blijft muziek een belangrijke rol spelen in de bi. “We zullen dat doen onder de koepelnaam BIB XL. Er zullen geregeld lezingen en muziekworkshops blijven doorgaan. Het specifieke muzikaal programma wordt binnenkort bekend gemaakt.”

Pop-up bar

Om de verkoop van de hele collectie cd’s feestelijk te laten verlopen, komt er vanaf 2 maart een pop-up bar. “Ook huisdj’s Nico Debonne en dj Overgank zullen uit de collectie de beste platen kiezen.” Iedereen die wil kan vanaf 18.30 uur langskomen om zijn of haar favoriete cd op de kop te tikken. “De startprijs bedraagt 2 euro en de verkoop loopt tot en met 25 maart. Vanaf 11 maart verlagen we de prijs tot vijftig cent per cd.”

