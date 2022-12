Bestuurder (29) zwaargewond na klap tegen boom

De 29-jarige Andy M. uit Moeskroen was dinsdagnamiddag omstreeks 15.300 uur met zijn Citroën C4 onderweg in de Ledegemstraat. Hij reed in de richting van Ledegem toen hij ongeveer ter hoogte van het vliegveld de controle over zijn stuur verloor. Hij week uit naar rechts en knalde aan een hoge snelheid tegen een boom langs de weg. De auto werd daarna in de gracht gekatapulteerd. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten de man uit zijn verhakkeld voertuig bevrijden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Delta in Menen. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken, waarom de bestuurder plots de controle verloor is niet meteen duidelijk.