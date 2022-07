Beperkte schade na stroomuitval bij De Coene Products: brandweer hoeft niet te blussen

De oproep liep binnen rond 16.45 uur en was de vierde in een klein half uur tijd voor de hulpverleningszone Fluvia. Net voordien waren er ook al drie autobranden, in Rollegem-Kapelle, op de R8 in Kuurne en op de E17 in Kortrijk. Bij aankomst in Gullegem bleek dat er eigenlijk geen brand was. “We belden preventief de brandweer nadat we plots geconfronteerd waren met een stroomuitval”, zegt Dries Vercauteren, bestuurder bij De Coene Products. “Toen we de oorzaak daarvan probeerden te achterhalen, stelden we rookontwikkeling vast aan een elektriciteitskast. Samen met de brandweer hebben we die geopend. Van brand was echter geen sprake. Na een half uurtje kon de brandweer opnieuw naar de kazerne vertrekken. Nadien hebben we met onze energiepartner bekeken hoe de situatie kon opgelost worden. Dat bleek geen al te groot probleem, we kunnen vanaf woensdagmorgen weer normaal produceren.”