Beleef waterplezier op de Leie

Dit jaar kan je niet enkel kan kajakken en suppen, maar je ook kan varen met een pedalo. Wie wil kan ‘s morgens ook genieten van een sessie dauwyoga met koffie of thee op het terras. De kajak, sup- of pedalotocht vertrekt in Wevelgem en gaat richting Menen. Ben jij een snelle vaarder of doe je het liever rustig aan? Je kan de tocht volledig op jouw eigen tempo doen. Achteraf kan je genieten van een hapje en een drankje op het terras langs de Leie. Terwijl je op het zomers terras vertoeft of deelneemt aan een activiteit, voorziet de gemeente voor de kleinsten leuke gratis namiddagactiviteiten.