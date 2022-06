Basisschool de Droomhut viert eerste schoolfeest met nieuwe mascotte: “Dreamy wordt de grootste suppoter van de kinderen”

Wervik RESTOTIP. Brasserie Triamant: Vlaamse klassie­kers in gastvrij kader

Zin om een nieuw eetadresje te ontdekken? Ga dan eens langs bij de brasserie van Triamant. De zaak langs de drukke Wervikstraat in Geluwe is ruim en mooi ingericht. De uitbating van de brasserie is in handen van Treema, dat tot de Groep Van Eyck uit Kasterlee behoort. Triamant is een woon- en leefbuurt waar jong en oud door en met elkaar leven, voor een korte of langere periode. Wij gingen er proeven.

24 juni