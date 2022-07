Bar Lionel krijgt geen vergunning van de provincie: “We gaan ervan uit dat de zaak open kan blijven”

WevelgemDe provincie West-Vlaanderen heeft geweigerd voor Bar Lionel in Wevelgem. Volgens de provincie houdt Bar Lionel te weinig rekening met de hinder die de bar teweegbrengt in een woonbuurt. Bij Bar Lionel dienden ze deze week een nieuw dossier in bij de raad voor vergunningsbetwistingen. “We gaan er vanuit dat Bar Lionel gewoon open kan blijven”, klinkt het bij hun advocaat Steve Ronse.

Eerder gaf de gemeente Wevelgem wel een vergunning voor Bar Lionel, maar de provincie West-Vlaanderen heeft die regularisatievergunning nu in beroep geweigerd. “Daarmee wordt het negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar gevolgd”, reageert provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Eén buurtbewoner ging in beroep tegen de vergunning die door de gemeente wel verleend werd. Tijdens het openbaar onderzoek werden 37 bezwaren ingediend, waarvan 1 petitie met 126 handtekeningen. De meeste bezwaarindieners benadrukken dat men geen enkel probleem heeft met de uitbating van eetcafé ’t Leeuwke, zoals dat al jaren verloopt. Maar de recenter opgestarte openluchtactiviteiten van Bar Lionel zorgen wel voor de nodige hinder voor de buurt. De deputatie stelt zich de vraag of deze activiteiten wel verenigbaar zijn met een woonbuurt en zo dicht bij de perceelsgrenzen.”

Nieuw dossier

Bij Bar Lionel verwijzen ze door naar hun advocaat Steve Ronse. “Ik heb deze week al een nieuw dossier ingediend bij de raad voor vergunningsbetwistingen”, klinkt het bij hem. “De provincie heeft geen rekening gehouden met het ingediende wijzigingsverzoek. We hebben een ondertussen een akkoord waardoor we 40 tot 50 extra parkeerplaatsen kunnen genereren op drukke momenten. We hoopten dat op basis van die wijziging een nieuw openbaar onderzoek zou volgen, maar inhoudelijk is ons wijzigingsverzoek zelfs niet bekeken geweest. Daarom hebben we gisteren een dossier ingediend bij de raad voor vergunningsbetwistingen om procedurele redenen. De genomen beslissing is niet opschortend en we gaan ervan uit dat de zaak gewoon open kan blijven. Wan stel dat we op het einde van de rit gelijk krijgen, zou de schadeclaim erg groot zeker als deze temperaturen aanhouden.

Bar Lionel opende in de zomer van 2019 en bouwde ondertussen een prima reputatie uit. De bar is bijzonder populair, vooral bij jongvolwassenen. “Het is wel pijnlijk dat de infrastructuur er al enkele jaren staat”, besluit provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Het is een risico dat je als ondernemer best niet neemt om eerst iets te bouwen en pas later een vergunning aan te vragen.”

