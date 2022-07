BaMo Moorsele neemt afscheid van kleutertjes

Wevelgem Wevelgem zet alle jubilaris­sen van 2020 en 2021 in de bloemtjes

De gemeente Wevelgem heeft alle jubilarissen van 2020 en 2021 in de bloemen gezet. Door de coronamaatregelen konden de festiviteiten rond heugelijke gouden, diamanten, briljanten en platina huwelijksverjaardagen niet doorgaan. Daarom werden in één week tijd maar liefst 326 koppels in de bloemetjes gezet.

30 juni