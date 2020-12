Baby Victor lijdt aan dezelfde spierziekte als baby Pia en kreeg via loting een spuitje van 1,9 miljoen: “Hij kan al spelen met zijn harnasje, maar de weg is nog lang”

Kortrijk 560 leerlingen van Kinderland houden ‘flitsmara­thon’: “Vroeg of laat loopt het hier fout af, chauffeurs rijden veel te snel”

15 december De 560 leerlingen van Kinderland staan op dinsdag 15 december in een beurtrol per klas aan de poort van hun kleuter- en lagere school, om er met bordjes en spandoeken chauffeurs op te wijzen dat ze er de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur moeten respecteren. “Hou u aan de regels, anders loopt het hier vroeg of laat verkeerd af”, zegt leraar en organisator Jan Maes.