Automobiliste wijkt van rijvak af en knalt tegen 3 auto’s in Wevelgem

WERVIK Burgemees­ter legt al voor de derde keer de eed af

In het begin van de gemeenteraad in Wervik legde burgemeester Youro Casier (Vooruit) in deze legislatuur al voor de derde keer de eed af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 gebeurde dat voor de eerste maal bij de gouverneur. Nu tweemaal tijdens de gemeenteraad, een gevolg van de bestuurswissel na een motie van wantrouwen in mei.

30 september