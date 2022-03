Automobilist speelt rijbewijs kwijt na knal tegen boom in Gullegem

Kortrijk/Tokio Corona scheidde Simon (31) uit Kortrijk en Sae (28) uit Tokio ruim twee jaar, nu zijn ze samen voor het leven: “Die vonk van toen was meteen terug”

Sae Watanabe (28) in Tokio, Simon Leleu (31) in Kortrijk. De coronamaatregelen scheidde hen 27 maanden. Maar liefde overwint altijd. Sae verliet nu Japan om voor altijd bij haar Simon te wonen. “Ik aanbid zijn creativiteit. Hij is ook de grappigste man ooit. En zijn grijs-groene ogen…”, straalt Sae. “Ze is zo schattig en een beetje gek. Sae houdt zich nooit in en ziet er altijd flashy uit. Ik waardeer ook enorm haar betrokkenheid in alles wat we doen”, zegt Simon vol liefde.

17 maart