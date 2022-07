Assisenproces wenkt voor 42-jarige man die zijn ex-partner langs de kant van de weg vermoordde en daarna dumpte in woning van haar moeder

De gruwelijke feiten dateren van november 2019. Het drama gebeurde toen het slachtoffer naar een beurs moest en O. haar tot aan een carpoolparking in Gentbrugge zou brengen. Jill Himpe reed die bewuste morgen vanuit Wevelgem (waar ze logeerde bij haar moeder) met haar Peugeot naar Marke, om er Ridouan O. op te pikken. “Het koppel had afgesproken dat mijn cliënt haar zou brengen naar Gentbrugge, waar ze afgesproken had met haar baas, en haar ’s avonds daar ook weer zou oppikken”, zegt Thomas Vandemeulebroucke, de advocaat van Ridouan O. “Het slachtoffer nam plaats op de passagiersstoel, mijn cliënt nam het stuur over. Kort daarna bracht hij haar om het leven, langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke.”

Gruwelijk verkeerd gelopen

Ridouan O. (42) sneed het slachtoffer de keel over, reed vervolgens naar Wevelgem en dumpte daar het lichaam in de woning van haar moeder. Daarna trok hij met de wagen van het slachtoffer richting Gent, met de bedoeling zich te melden bij een advocaat. Die raadde O. onderweg echter telefonisch aan de politie te bellen om zich aan te geven. De man deed dat ook, verliet in Deerlijk de snelweg en liet zich inrekenen op de carpoolparking langs de Vichtsesteenweg. Later verklaarde hij dat hij opnieuw een relatie aan het opbouwen was met het slachtoffer maar dat het gruwelijk verkeerd was gelopen.