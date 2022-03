Arbeider krijgt steekvlam in het gezicht tijdens kortsluiting bij nutswerken op straat

Het arbeidsongeval deed zich voor rond 13.15 uur in de omgeving van café-restaurant ’t Leeuwke. Bij de hulpdiensten werd het gemeld als een explosie tijdens nutswerken op straat maar dat bleek niet te kloppen. Het slachtoffer was in een put aan de kant van de weg bezig met werken. Daar liep het plots mis, waardoor een steekvlam ontstond. De arbeider kreeg die in het gezicht. Hij klauterde zelf nog uit de put en riep om hulp. De toegesnelde hulpdiensten gaven hem ter plaatse de eerste zorgen en brachten hem vervolgens over naar het AZ Groeninge in Kortrijk. De man liep brandwonden op maar verkeerde niet in levensgevaar. Door het incident viel de stroom uit in enkele woningen. Het verkeer moest korte tijd een kleine omleiding volgen, via de Reutelstraat en de Veldstraat.