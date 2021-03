Anny (65) verliest 121.000 euro aan gewiekste oplichters uit Nigeria: “Ik dacht dat ik de liefde had gevonden”

Ledegem/Gullegem “Ze verkocht auto’s aan spotprijs en dempte putten met geld dat ze aftroggel­de”: oplicht­ster krijgt zware celstraf bij vierde veroorde­ling

23 maart Ze verkocht auto’s te goedkoop maar vulde de putten door geld los te weken bij nietsvermoedende slachtoffers, met verhaaltjes over dure spuiten die ze nodig had, of interessante investeringen die nadien fictief bleken te zijn. Een 52-jarige onverbeterlijke oplichtster uit Gullegem (Wevelgem) is maandag in Kortrijk voor de vierde keer veroordeeld, tot een effectieve celstraf van 34 maanden dit keer.