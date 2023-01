Alarm jaagt inbrekers weg bij fietsenhandelaar Rudi (59): “Het leek wel of het amateurs waren”

GullegemDe politie onderzoekt in Gullegem een inbraak in de gekende fietsenzaak van Rudi Ponseele. “Het alarm dat ons ’s nachts wekte, was dit keer niet vals”, vertelt de man. “En het is ons geluk geweest. Behalve schade aan onze winkeldeur hebben we geen noemenswaardig nadeel. Er verdwenen geen fietsen.” Van de daders is voorlopig geen spoor.

Al vele jaren runt oud-wielrenner Rudi Ponseele samen met zijn echtgenote een drukbeklante fietsenzaak op de hoek van de Bissegemstraat met de Pastorijweg in de Wevelgemse deelgemeente Gullegem. “Een jaar of zeven geleden plaatsten we op aanraden van een kennis een alarminstallatie. Misschien moesten we dat al langer gedaan hebben. Per slot van rekening staat er voor veel geld aan tweewielers in onze showroom. Sinds we over ons alarm beschikken, worden we pakweg eens in het jaar opgeschrikt door het hels lawaai ervan. Maar telkens blijkt het loos alarm, veroorzaakt door god-weet-wat. Tot nu dus.”

Andermans nachtrust

Eind vorige week, tijdens de nacht van donderdag op vrijdag, werden Rudi en zijn vrouw bruusk uit hun slaap gehaald. “Het was rond vier uur”, weet de Gullegemnaar. “Mijn vrouw en ik maakten ons weinig zorgen. Maar ik haastte me niettemin naar beneden om het alarm uit te zetten. Het maakt veel lawaai, zowel binnen als buiten. En uiteraard verstoren we liever andermans nachtrust niet.” Door de valse meldingen uit het verleden gaat Rudi zelfs niet altijd meer kijken in de winkel. “Ik wacht gewoonlijk even, zet dan het alarm weer op en ga opnieuw slapen. Maar dit keer stak ik toch even mijn hoofd binnen in de showroom.”

Fietsen op de grond

Het bleek een goeie ingeving. “Tot mijn verbazing zag ik een aantal mountainbikefietsen op de grond liggen. Ik hoorde ook gerucht, dat precies van de straat af kwam. En een gevoel van tocht deed me richting onze winkeldeur kijken. Die stond half open.” Rudi Ponseele wist meteen hoe laat het was. “Ik riep naar mijn vrouw dat er ingebroken was en we belden de politie. Vrij snel arriveerden hier enkele combi’s. De daders waren echter al verdwenen. Volgens iemand uit de buurt, die ook de politie had gebeld toen het alarm was beginnen loeien, waren ze met twee. Eén van hen was kort voordien al eens aan de winkel gepasseerd.”

Quote Met een koevoet of een ander scherp voorwerp forceerden ze de voordeur. Maar van zodra ze een voet binnen zetten, schoot het alarm in gang Rudi Ponseele, eigenaar fietsenzaak

Weinig cash

Tot zijn verbazing stelde Rudi vast dat er niks gestolen was uit zijn winkel. “Aan de kassa was niet geraakt. Maar dat had ook weinig zin gehad. Er zijn maar heel weinig mensen die bij ons nog cash betalen. Ook alle fietsen stonden er nog, ook de dure elektrische tweewielers die soms tot wel 4.000 euro kosten. Ik vermoed dat de daders opgeschrikt werden door het alarm. Met een koevoet of een ander scherp voorwerp forceerden ze de voordeur. Maar van zodra ze een voet binnen zetten, schoot het alarm in gang. Ik denk dat ze nog even doorgelopen zijn in de winkel, in het donker misschien gehaperd hebben aan de fietsen die ik op de grond terugvond en vervolgens weer op de vlucht sloegen.”

Dure investering loont

De politie organiseerde nog een zoekactie maar die leverde niks meer op. Er loopt nu een onderzoek. Vast staat, dat de inbraak in de fietsenhandel een alleenstaand feit was. “Ik denk dat de daders uit waren op geld”, zegt Rudi Ponseele. “Mochten ze het gemunt hebben op fietsen, dan zou je verwachten dat hier vlakbij een bestelwagen of zo werd opgemerkt. Maar dat is niet het geval. In elk geval ben ik blij dat onze dure investering voor de plaatsing van een alarminstallatie iets opbrengt. Rest ons alleen nog de beschadigde winkeldeur te laten herstellen. Die is sinds de inbraak van vorige week extra beveiligd, met twee stalen staven die het onmogelijk maken om de deur van buitenaf nog te openen”, besluit de Gullegemnaar.

