Al 62.000 euro ingezameld voor baby Odette: “Dit hadden we totaal niet verwacht”

De crowdfunding die de broers en zussen van ouders Jens (33) en Pauline (29) vorige week hebben opgestart leverde in enkele dagen tijd al zo’n 37.000 euro op. Sinds het verhaal van Odette ook bij ons verscheen, is dat bedrag in enkele dagen tijd gestegen naar zo’n 62.000 euro. Dat is drie keer meer dan het bedrag dat ze voor ogen hadden. “We zijn echt overdonderd en hadden dit totaal niet verwacht. Een grote dankjewel aan iedereen.” Odette is geboren met slechts één oogje dat onderontwikkeld is en is volledig blind. Om scheefgroei te voorkomen moet Odette sinds deze maand elke maand een nieuwe prothese laten steken om de oogholte dat gedeeltelijk is dichtgegroeid open te maken. “Als we dat niet doen zal haar hoofdje scheef groeien en in de toekomst kunnen we dan een vals oogje steken zodat ze er mooi uitziet”, vertelt mama Pauline. “

Hoge kosten

Omdat het koffiedik kijken is hoe hoog de kosten zullen oplopen, startte de familie een crowdfunding. En die loopt beter dan gedacht. “We kunnen alleen maar heel blij zijn. We krijgen ook van overal hartverwarmende berichtjes. We hadden gehoopt op zo’n 5.000 euro, dan konden we alvast onze lopende kosten betalen voor de verzorging van Odette. Nu schieten we natuurlijk een flink eind op. We hebben jaarlijks 24 prothesen nodig omdat we ook telkens een reserve in huis moeten hebben, maar de mutualiteit betaalt er slechts twee terug. Stel dat er geld over is, dan plaatsen we dat op haar spaarrekening. Want op de arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om een job te vinden voor blinden.”