4.000 euro boete voor voorzitter vinkenzetters club na illegaal vangen van vogels

Jonathan Tanghe (27) wil comedypo­dia veroveren met z’n eigen datingerva­rin­gen: “Van mijn positieve punten tot die lompe gebeurte­nis­sen”

Op een podium staan en een publiek entertainen: er is niets wat Jonathan Tanghe (27) liever doet dan dat. In 2019 zette de Roeselarenaar z’n allereerste voorzichtige stapjes in de comedywereld en nu heeft hij met ‘Jonathan Op Date’ zijn eerste show klaar. “Na de eerste lach die ik van een publiek kreeg, wou ik alleen maar meer”, aldus Jonathan. Langs z’n neus weg verklapte hij ook dat hij binnenkort niet alleen opduikt op Netflix maar ook in de bioscoopzalen.