35-jarige vrouw pleegt vluchtmisdrijf maar wordt gevat

Het ongeval gebeurde rond 00.45 uur, in de buurt van het tankstation Gabriëls. Een meisje van 18 uit Wevelgem reed met een vriendin in de richting van het centrum. Beiden waren met de fiets, het slachtoffer reed links. Plots werd het 18-jarig meisje aangereden door een auto die in dezelfde richting reed. Ze kwam daarbij ten val maar liep gelukkig enkel wat kneuzingen op. De aanrijdende auto stopte niet. Op de plaats van het ongeval bleef echter een spiegelkap van het voertuig liggen. Zo kon de politie achterhalen over welk voertuig het ging. Op beelden van een ANPR-camera in de buurt was de wagen te zien. De nummerplaat bleek ingeschreven op een adres in Kortrijk. Toen de politie daar langsging, troffen ze er de beschadigde auto aan. De bestuurster, een 35-jarige vrouw, bleek thuis. Ze zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden.