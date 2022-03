24 maart infoavond voor wie vluchtelingen wil opvangen

Naast de vele kandidaat-opvanggezinnen, gaven ook al heel wat Wevelgemnaars aan graag goederen ter beschikking te stellen of om vluchtelingen uit Oekraïne te begeleiden bij hun aankomst in ons land. Omdat heel veel mensen nog met veel vragen zitten over hoe dit alles precies in zijn werk zal gaan, houdt de gemeente een infoavond. Daarin zal onder andere burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) het woord nemen. Hij zal uit de doeken doen hoeveel mensen er al worden opgevangen en waar er nog opgevangen kunnen worden. De infoavond gaat donderdagavond door in CC Guldenberg en start om 20 uur, de deuren zijn open vanaf 19.45 uur.