2,3 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden Wevelgemnaars het meest

WevelgemEr passeerde het hele jaar door heel wat nieuws vanuit Wevelgem. De HLN-artikels uit de gemeente werden in 2022 2,3 miljoen keer gelezen. We kregen na corona grotendeels onze vrijheid terug, maar ook 2022 verliep best moeizaam, vooral nu Europa voor het eerst sinds lang weer met oorlog geconfronteerd wordt. We kregen ook te maken met hevige weerfenomenen dat ook Menen heeft getroffen. Gelukkig was er ook veel vrolijk en hoopgevend nieuws. Een terugblik op de meest gelezen HLN-artikels in 2022. En op naar een sprankelend 2023.

Het meest gelezen artikel in 2022: De 23-jarige Insley Wenes die dag op dag zeven jaar na zijn broer Levy kwam te overlijden. De jonge Wevelgemnaar leed aan een erg agressieve vorm van darmkanker. Insley wilde koste wat kost 31 oktober halen, de dag dat zijn broer zeven jaar geleden uit het leven stapte. De moedige jongeman haalde als bij wonder die dag en liet toen euthanasie uitvoeren. En dat gebeurde niet zonder een grapje, Insley ten voeten uit. Het raakte enorm veel mensen.

Op de tweede plaats het recente en hoopvolle verhaal van baby Odette. Het vier maanden oude meisje uit Moorsele werd met een uiterst zeldzame oogaandoening geboren. Ze heeft slechts één oogje dat niet volgroeid is en is volledig blind. Eéns kans op enkele miljarden, hoorden Odette’s ouders van de dokters. De familie sprong in de bres en organiseerde een crowdfunding. Met die actie zamelden ondertussen ruim 60.000 euro in om protheses te kunnen bekostigen die ervoor zorgen dat het gezichtje van Odette niet scheef groeit. Ouders Jens en Pauline werden overdonderd door zoveel warmte.

Volledig scherm Jurgen Vermeersch (46) en zijn echtgenote Ann Verhoeye met de boetes © Alexander Haezebrouck

Op plaats vier: Jurgen (46) uit Gullegem die maar liefst zeven keer werd geflitst in Namen maar daar nog nooit was geweest. Hij vocht de boetes aan en slaagde erin om enkele te laten seponeren, maar het kostte hem heel wat (administratieve) moeite. Het verkocht uiteindelijk de auto waaraan de zogenaamde boetes werden gelinkt.

Hartsvriendinnen Jessy en Wibe die om het leven kwamen bij een ongeval met vluchtmisdrijf tijdens een citytrip in Rome. Jessy en Wibe zijn beiden afkomstig uit Wevelgem, maar beiden waren ook vaak te vinden in Menen. Jessy woonde er recent en Wibe werkte als kok ook in Casa Mundo. Hun verhaal ging door merg en been en kreeg nog een meer wrange nasmaak toen bleek dat de aanrijder onder invloed was van alcohol en drugs.

Volledig scherm Eind september werden enkele verdachten betrapt toen ze tien kilogram cocaïne aan het overladen waren op het industrieterrein Gullegem-Moorsele © Hans Verbeke

Nog in de top tien is de enorme drugsvangst op het industrieterrein in Gullegem. Dankzij een alerte passant kon de politie vier mannen arresteren die een lading cocaïne naar Groot-Brittannië wilden smokkelen. De vier maakten zich verdacht door de drugs over te laden op een parking waar dat niet mocht. Het ging maar liefst om zo’n 10 kilogram cocaïne.

