10 uur gratis begeleiding van ‘RenovatieCoach’

Op stap met je hond: ontdek de prachtige natuur en architec­tuur in Rumbeke

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Internationale Dag van het Bos. Samen met je hond ontdek je de vele bossen en mooie gebouwen in Rumbeke.