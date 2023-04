Zware crash op de E40 richting Gent, rechterrijstrook versperd

Vrachtwa­gen in de gracht op E17: halfuur file richting Antwerpen

Bovenop de al historisch drukke ochtendspits maandag, belandde omstreeks 10 uur ook nog eens een vrachtwagen in de gracht op de E17 in Kalken (Laarne) in de richting van Antwerpen. Het is er al meer dan een halfuur aanschuiven vanaf Destelbergen.