Zwalpende bestuurder voor rechtbank nadat hij in weide terecht komt: “Blikjes bier in mijn koffer waren zwerfvuil”

Het ongeval en de feiten speelden zich af in Wetteren. De man was aan het zwalpen op de weg toen hij een omheining aanreed en nadien met zijn voertuig in een weide terechtkwam. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol en in zijn koffer waren blikjes bier en een fles jenever te vinden. “Deze waren niet van mij, maar ik was zwerfvuil gaan rapen in Wetteren wat ik altijd doe", verklaarde de man. D.S. was echter niet aan zijn proefstuk toe en werd eerder al betrapt wegens rijden onder invloed. Daarom protesteerde de man niet in de rechtbank en gaf hij meteen zijn rijbewijs af. De politierechter legde hem een boete op van 1.600 euro en drie maanden rijverbod. Als hij weer wil rijden met hij alle examens weer afleggen en bewijzen dat hij geen probleem heeft met alcohol.