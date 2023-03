Zus Laura (34) mee in Fietsenspeciaalzaak Remory na overlijden Michiel (19): “Klaar voor de elektrische toekomst”

Met 104 jaar op de teller is fietsenwinkel Remory-Van Heddeghem in de Moerstraat een icoon in Wetteren en omstreken. Maar na het onverwachts overlijden van medezaakvoerder Michiel Remory in de zomer van 2019, stapte zus Laura (34) noodgedwongen mee in de zaak van haar ouders. “Maar we zijn sindsdien helemaal klaar voor een (elektrische) toekomst”, zegt ze.