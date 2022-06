Zomerse sfeer op deels afgesloten Markt

Wetteren Openbare verkoop speelgoed en kledij inzamel­punt Oekraïne

Vandaag en morgen kan je in de voormalige kerk van Overschelde kledij en speelgoed aan 1 per stuk kopen in het ophaalpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. Het is het overaanbod van ingezamelde spullen. Met de opbrengst worden extra medicijnen gekocht.

17 juni