Zeven nieuwe reuzendragers voor Reus en Reuzin

WetterenOp de kermis in Wetteren werden zaterdag ook enkele kandidaat-reuzendragers getest. Reus en Reuzin vieren dit jaar hun 400ste verjaardag en zijn op zoek naar sterke schouders die hen kunnen dragen. Uiteindelijk slaagden 7 kandidaten in de proeven.

Reus en Reuzin van Wetteren, 400 jaar oud, wegen ook wel wat kilo’s. Met haar 4 meter lengte is zij goed voor 85 kilo. Manlief is ietsje groter en zwaarder: 4,05 meter voor 105 kilogram. Vandaag worden de reuzen in stoet gedragen door de familie Wauters maar er zijn nog nieuwe en sterke schouders nodig.

“De kandidaten moeten niet alleen sterk zijn maar de reus ook kunnen dragen op verschillende parcours. Vandaag werden ze getest in over een bepaalde afstand, in slalom en over obstakels. Aanvankelijk schreven zich vier kandidaten in maar er boden zich ook al wat passanten aan”, zegt Pieter Bracke, directeur van het Departement Beleven in Wetteren.

Nieuwe drager uit Dendermonde

Reus en Reuzin en de andere reuzen in Wetteren hebben alvast zeven nieuwe dragers. Jamy Famaey uit Dendermonde slaagde met glans voor de test. “Ik draag al het Peirt van de wijk ’t Keur in Dendermonde en wou eens proberen of ik ook een reus kon dragen. Vroeger deed ik powerlifting dus het gewicht viel wel mee”, lacht de nieuwe reuzendrager. Ook minder sterke kandidaten werden aan boord gehouden. Zij mogen iets minder zware reuzen op de schouders tillen.

