Zes snelheidsduivels naar rechtbank doorverwezen

De zwarte punten in de zone zijn bekend en de politie voert er regelmatig controles uit dus een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard. Maar wie vandaag nog 70 kilometer per uur door de Prinses Joséphine Charlottelaan in een zone 30 per uur knalt, moet achteraf niet komen klagen. De bestuurder zal dus een goeie reden nodig hebben voor dit rijgedrag.

108 kilometer per uur in de bebouwde kom

Op de Nerenweg in Laarne haalde een chauffeur 92 per uur in de bebouwde kom en ook op de Meirhoekstraat duwde een bestuurder het gaspedaal in tot 87 per uur in de woonzone waar een beperking tot 50 geldt. En in de Nieuwstraat in Wichelen haalde een chauffeur een waanzinnige 108 kilometer per uur in de bebouwde kom. Meer dan het dubbele dan toegestaan. Nog in Wichelen werd een snelheid van 72 per uur vastgesteld in de zone 30 van de Hoogstraat en werd een voertuig aan 119 per uur geflitst op de Dendermondsesteenweg. Ze mogen het allemaal gaan uitleggen in Dendermonde.