Zes maanden cel voor ‘Prins Carnaval’ die autospiegels vernielt

De 27-jarige man uit Wetteren stapte op 26 maart uit een auto aan café ‘t Motje in Roeselare. Verkleed als Prins Carnaval trok hij allebei de autospiegels van een geparkeerde auto kapot. In april bracht de man in Kortrijk ook nog enkele vernielingen aan. Zo vernielde hij een glazen toegangsdeur van een appartementsgebouw in de Jan-Palfijnstraat, bracht hij vernielingen aan een nachtwinkel in de Waterpoort en aan de gevel van een immokantoor. De man zei tijdens zijn verhoor dat hij telkens veel te veel had gedronken en dat het wellicht wel klopte dat hij die feiten had gepleegd. Hij is nu veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 400 euro.