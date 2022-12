Zanger en dakwerker Marcel De Meester schrijft zijn levensverhaal ‘Tussen de soep en de patatten’

Wetteren Sabine stopt na 38 jaar met kapsalon Clo Clo: “Na corona en plotse dood van mijn vader wil ik nog een beetje profiteren van het leven”

Sabine Van Hoecke (60) hangt op 31 december haar scharen definitief aan de haak en stopt met haar kapsalon Clo Clo in de Nieuwstraat in Wetteren. “Ik heb het jarenlang met hart en ziel gedaan, maar corona en de plotse dood van mijn vader zette me met twee voetjes op de grond. Het is tijd om wat te genieten van het leven”, zegt Sabine.

