WTC Tonneke in gloednieuwe outfit.

Werken nieuwe riolerin­gen en wegenis starten in wijk Stuyven­berg: “Nieuwe autoluwe straten waar kinderen kunnen spelen”

Dinsdag starten de wegenis- en rioleringswerken in de wijk Stuyvenberg in Wetteren. “Een aantal straten worden er aangelegd als woonerf, een autoluwe plek waar kinderen de ruimte krijgen om te spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten", zegt schepen Katrien Claus. Het einde van de werken is voorzien tegen het voorjaar van 2025.