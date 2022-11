Wriemel lanceert MULTIFUN en wil nog meer kinderen laten sporten

“Met de steun van sportievak konden we ons bestaande aanbod ‘Go Wild’ ferm uitbreiden. Bij ‘Go Wild’ gooien we de kinderen met verschillende leeftijden door elkaar en laten we hen vrij ravotten in een zaal vol uitdagende materialen en toestellen. ‘Go Wild’ past prima in onze Wriemel-filosofie omtrent experimenteren en uitdagingen aangaan. Het is een ideale keuze voor kinderen die liever geen vast aanbod krijgen en dus zonder gerichte oefeningen willen Wriemelen. Het is sowieso een mooie aanvulling op onze reeds bestaande groepen”, aldus de vzw Wriemel.