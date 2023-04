Woning zakt weg en scheurt na waterlek bij buren

Dirk (62) en Marino (56) moeten voor vrederech­ter verschij­nen omdat hun dieren te luidruch­tig zijn: “Ik ga mijn oude beestjes niet wegdoen of slachten, sorry buurman”

Een kraaiende haan beroert de gemoederen in de landelijke Bellekouterlaan in Schellebelle waar Dirk Herssens (62) al heel zijn leven woont en kippen, ganzen, fazanten en enkele Engelse sierhaantjes houdt. En die zijn nu plots volgens enkele buurtbewoners te luidruchtig. “Nochtans wonen we al meer dan 10 jaar zonder problemen naast elkaar”, zucht hij. Op 2 mei moeten de partijen voor de vrederechter verschijnen. Volgens ex-vrederechter Jan Nolf is het redelijk duidelijk wie gelijk zal krijgen.