Wim parkeert Toyota in berm waarin ook beek blijkt te liggen: “Dan toch geen mooi plekje gevonden voor de auto”

Wim kon er al bij al nog om lachen dat zijn wagen op twee wielen boven de straat bengelde. “Ik zag een mooi plekje in het gras en parkeerde me toen ik plots de wagen voelde wegglijden. De gracht had ik niet opgemerkt", lacht hij. Een vriend met Jeep en trekhaak, die ook aanwezig was op het feestje, redde hem uit de hachelijke positie en sleepte de wagen weer met vier wielen op de grond. Wim houdt er enkel een geblutste bumper aan over.