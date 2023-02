Willy Sommers en Sam Gooris op eerste foute Schlagerfestival van Studijoos en Vzw Veme

Voetbal derde nationale A Ilian Favoreel loodst Jong Lede opnieuw in de top vijf na felbevoch­ten zege tegen Wervik: “We hadden iets recht te zetten”

Vorige week beging Jong Lede nog een misstap in Eppegem. De 2-0-nederlaag tegen de rode lantaarn moet de daaropvolgende dagen nagezinderd hebben in de spelersgroep, want tegen Wervik stond er opnieuw een ploeg op het veld. De 1-0 zege kwam er niet zonder slag of stoot, maar was terecht. Het levert de Ledenaren een vierde plaats op in derde nationale A.