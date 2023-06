Wetterse Marsandieze speelt spelletjes tijdens Zomerbraderie

gezocht Bewakings­beeld: Dief steelt 1.000 euro onder neus van oude dame via ‘shoulder surfing’

Een bewakingscamera in een bankkantoor in Drongen, bij Gent, heeft tot in detail gefilmd hoe een dief stap voor stap een oude dame berooft. Het slachtoffer, een dame van 84 jaar, had pas drie dagen later door dat ze bestolen was.