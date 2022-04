Wetterse handelaars in de prijzen

Berlare Oud burgemees­ter van Berlare, Jan Willy Van Sande (89) overleden: “Hij was een man van het volk”

Jan Willy Van Sande, oud burgemeester en ere-burgemeester van Berlare is afgelopen weekend op 89-jarige leeftijd overleden in Dendermonde. Van Sande werd in 1977 voor het eerst burgemeester in de gemeente, en stopte in 2006. Het huidige bestuur opende een rouwregister in het gemeentehuis voor de oud-burgemeester.

