Wetterse gin krijgt internationale erkenning met zilveren medaille in Londen

Volume 7 Gin is een jonge brand van Wetteraar Kristof Malfait. In juni is het gin-merk één jaar op de markt. De medaille in Londen is dan ook een mooie opsteker. “Zeker omdat er niet alleen gejureerd wordt op basis van de kwaliteit maar ook op de verpakking en de prijs/kwaliteit verhouding. Wat ook voor ons zeer belangrijk is want wij kozen voor artisanaal vakmanschap, weg van de capriolen die de laatste jaren in de gin-wereld binnengeslopen zijn. Er lijkt een race aan de gang waarbij veel distilleerders precies proberen zoveel mogelijk smaken in hun gin te verwerken of de gekste ingrediënten te gebruiken", zegt Malfait.

“Wij kozen voor een classic van de gerenommeerde stokerij De Moor in Aalst. Geen hocus-pocus dus met al te gekke ingrediënten, maar een evenwichtige mix van klassieke botanicals, waarvan er 7 de hoofdrol spelen. Helemaal in lijn dus met de verpakking en branding die in het teken staan van de jaren 80: een periode waarin veel minder keuzes moesten gemaakt worden dan vandaag en waar de zaken niet nodeloos gecompliceerd werden. Classic dus.”

Volledig scherm Volume 7 Gin. © Didier Verbaere

The Model of the Bottle verkiezing

Ook op de site, op de hangtags aan de flessen en de andere promo worden enkel échte mensen en originele beelden uit de jaren 80 gebruikt. “We houden vandaag onze “The Model of the Bottle” verkiezing boven de doopvont. Iedereen die typische en authentieke foto’s van zichzelf of zijn leefwereld uit de jaren 80 heeft, mag die insturen. Vaak een beetje schaamtelijk natuurlijk, maar dat is nu net de bedoeling. De foto’s die we selecteren zullen dan gebruikt worden in onze communicatie. Onze gin nemen we heel serieus, maar van de marketing errond mag er gerust een hoekje af zijn. Duik dus in je foto-archief en misschien prijk je binnenkort wel op een van onze marketing-tools”, besluit Kristof.