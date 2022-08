Wetterse Brandweer voetbalt al 50 jaar

Een kwarteeuw geleden floreerde het zaal- en cafévoetbal enorm en had zowat elke café en vereniging wel ergens een voetbalploeg in competitie. De Wetterse brandweer hield het bij vriendschappelijke wedstrijden. Vandaag mogen ze het Koninklijke statuut aanvragen als vereniging. Die werd gesticht op 10 februari 1972 in de kantine van de brandweer na een tornooi waar brandweermannen, politie en medewerkers van de technische en administratieve diensten van de gemeente deelnamen. In 1982 veranderde de naam van Voetbalclub Wetterse brandweer in WEBRA.

“Een legendarische speler was Robert Van De Velde. In 1983 zou hij zijn 100ste goal voor de ploeg scoren en trakteerde de ploeg op mosselen. Volgens de legende is Robert sindsdien op 99 goals blijven steken”, haalt schepen van Sport Dietbrand Van Durme een anekdote boven. Om de kas te spijzen werden ballonvaarten georganiseerd, een fotospel, een bal met Eddy Wally en de legendarische WEBRA shows in de jaren ’80. Ook jaarlijkse uitstappen stonden op het programma. “Zo was er een uitstap naar Lier met tussenstops op de terugweg in Aalst en Oordegem. De voorzitter bleef maar rondjes geven tot de kas op was en de bus niet kon betaald worden”, lacht Van Durme. De club bereidt momenteel een dossier voor om de titel Koninklijke Verenigingen te krijgen. En wil in de toekomst ook vaker winnen dan verliezen.