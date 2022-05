Wetterse boomkwekers maken meest visionaire stand op Floraliën Gent

Wetteren/Gontrode Iréné Van Laere viert 100ste verjaardag in Armonea

Iréné Van Laere vierde vandaag in woonzorgcentrum Armonea in Wetteren zijn 100ste verjaardag. De man uit Gontrode woont er sinds 2018 en moest helaas zijn echtgenote Agens afgeven in 2020. Maar zelf verkeert hij nog in topconditie.

