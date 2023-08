Wetterse bieren, Balegemse jenever en wijnen ontdekken tijdens Toer Lekker Oost-Vlaams

Academie Wetteren zet lessen Kinder­hoorn, Jachthoorn en Concer­thoorn in de kijker

De KUNSTacademie van Wetteren heeft sinds kort een specifieke hoornleraar in dienst en beschikt over diverse hoorns die gehuurd kunnen worden. Ook kinderhoorns. Binnenkort start een nieuwe lessenreeks in het muzieklokaal aan de bibliotheek van Massemen