Wetteren wil fietstelzuilen plaatsen op strategische punten om verkeer te meten

Berlare Esrä (30) maakt als eerste vrouw in België kans om beste maître te worden: “Van alle finalisten ben ik de enige die geen hotel­school heeft gevolgd”

Esrä Cayir uit Berlare werkt al enkele jaren als maître d’hôtel bij restaurant Pur Boeuf in Berlare. De 30-jarige neemt deel aan de wedstrijd beste maître van België, en maakt als eerste vrouw van het land kans op die titel. Samen met nog drie andere tegenstanders gaat zij naar de grote finale in maart. “Als ik win, kan ik ook aan de Europese wedstrijd deelnemen. Dat lijkt me zeker ook een mooie uitdaging”, vertelt Esrä.

