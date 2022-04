Wetteren staat stil bij oorlogsgruwel Oekraïne en vluchtelingen zingen volkslied: “Mijn hart bloedt”

Wetteren Bestuur­ster onder invloed pleegt vluchtmis­drijf na ongeval omdat man aan handrem trok

Een koppel uit Wetteren stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat het een ongeval onder invloed van alcohol had veroorzaakt waarbij ze vluchtmisdrijf pleegden. De vrouw was het minst dronken van de twee en zat achter het stuur, maar reed te snel volgens haar man waardoor die aan de handrem trok en er een ongeval volgde.

