‘Wetteren staakt’: PVDA blikt terug op hete zomer van 1907

Wetteren 24 uur in jacuzzi voor Back on Track Foundation

Arno Luwaert uit Wetteren en zijn neven Vincent en Jonas Petit uit Schellebelle kropen 24 uur lang in de jacuzzi voor het goeie doel. Hun ‘stunt’ met randanimatie en optredens deden ze ten voordele van de Back on track Foundation van Maria Middelares in Gent. “We hopen dat we zo'n 1.000 euro kunnen schenken.”

22 juni