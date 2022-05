Wetteren reikt eerste ondernemers awards uit

Overmere Gemeente sluit illegale hondenkwe­ke­rij omdat vergunnin­gen niet in orde blijken, maar eigenaar gaat niet akkoord: “Doen ons best voor alle dieren hier”

Het gemeentebestuur van Berlare heeft een besluit genomen om hondenkwekerij het ‘Woefkenshof' in Overmere te sluiten omdat er verschillende vergunningen niet in orde zijn. In de buurt waren er ook verschillende klachten van honden. De gemeente schreef de eigenaars verschillende keren aan om de problemen in or de te brengen, maar dit gebeurde niet en daarom werd het bedrijf nu gesloten. “Er is altijd iemand aanwezig om al de honden te verzorgen, ze komen niks te kort”, zegt de eigenaar.

9 mei