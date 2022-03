Wetteren onderzoekt eigen communicatie en imago bij 2.000 inwoners

“Als lokaal bestuur willen we onze inwoners zo goed mogelijk informeren via zijn website, sociale mediakanalen en de papieren nieuwsbrief. Maar hoe kan het lokaal bestuur jou nog beter bereiken? Daarvoor doet het lokaal bestuur een bevraging bij alle Wetteraars”, aldus het gemeentebestuur. Zijn de communicatiekanalen voldoende bekend? In de info correct en tijdig? En wat is nu eigenlijk het imago van Wetteren? Het zijn maar een aantal vragen die de gemeente zich stelt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Thomas More Hogeschool. De 2.000 personen die de enquête in de bus krijgen, vormen een goede vertegenwoordiging van de Wetterse bevolking met een evenwichtige verhouding tussen man/vrouw/x, verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en woonwijken.