Wetteren huldigt haar verdienstelijke verenigingen en Gebuurtedekenijen

Laatste draaidag Jonge Harten van Anthony Schatteman zit erop

Regisseur Anthony Schatteman heeft in Wetteren de laatste beelden ingeblikt van zijn eerste langspeelfilm Jonge Harten in zijn geboortestad Wetteren. Drie weken lang verbleef zijn filmcrew op tal van locaties in de gemeente. “Een fijne en vermoeiende zomer”, blikt hij terug.