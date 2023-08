Wetteren evalueert doven van straatverlichting: “Maar heeft een positief effect op klimaat”

Opnames Jonge Harten van Anthony Schatteman in kerk Overschel­de met een honderdtal figuranten

In de voormalige kerk van Overschelde werden vandaag scènes ingeblikt van een optreden van charmezanger Luc Montero met een publiek van een honderdtal figuranten. Acteur Geert Rampelberg kruipt in de rol van de zanger en de vader van hoofdpersonage Elias in de film Jonge Harten van de Wetterse regisseur Anthony Schatteman. Zaterdag brengen wij hier exclusieve interviews met regisseur en hoofdrolspelers.